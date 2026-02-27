Il Monza crea, spreca, ma alla fine vince con Azzi e Pessina: 2-0 alla Virtus Entella
Il Monza vince il primo anticipo di Serie B e vola al primo posto momentaneo scavalcando di un punto il Venezia. Contro la Virtus Entella finisce infatti 2-0 con i gol di Paulo Azzi e Matteo Pessina.
Primo tempo molto equilibrato fra Monza e Virtus Entella con le due squadre che provano a sbloccare la gara senza però grande fortuna. Le occasioni migliori per i padroni di casa capitano a Colpani, che dopo 5 minuti impegna Colombi a un intervento importante e poi al 43’ quando lo stesso centrocampista di testa manda il pallone a lato da buona posizione. Per gli ospiti invece è un contropiede di Guiu quasi allo scadere a creare problemi a Thiam che però respinge il tiro dello spagnolo in maniera efficace.
Nella ripresa è sempre il Monza a partire meglio con Cutrone che chiama Colombi a un’altra parata decisiva. È però l’ingresso di caso attorno all’ora di gioco a cambiare il volto della partita con l’esterno che praticamente al primo pallone toccato serve un assist ad Azzi che da due passi sblocca la gara. L’Entella prova a reagire, ma senza pungere più di tanto dalle parti di Thiam, mentre i padroni di casa continuano a sprecare, sparando contro i difensori o sulla traversa come fa Cutrone da ottima posizione all’82° o sbattere con un grande Colombi che tiene in piedi i suoi compagni. Nel finale i biancorossi riescono comunque a chiudere la gara con capitan Pessina che sfrutta al meglio l’assist di Alvarez per il 2-0 finale.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Ore 21:00 - Sampdoria – Bari
Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli – Cesena
Ore 15:00 - Modena – Padova
Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Monza 57*
Venezia 56
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Avellino 29
Sampdoria 29
Reggiana 26
Mantova 26
Spezia 25
Virtus Entella 25*
Bari 22
Pescara 18
* una gara in più