Parma-Cagliari 1-1, le pagelle: Folorunsho con una prodezza, Oristanio si sblocca

PARMA

Corvi 5,5 - Ancora parate decisive, prima su Kilicsoy e poi su Esposito, che tengono a galla il Parma. Due interventi decisivi con i piedi, non riesce invece a neutralizzare il bolide di Folorunsho. Sorpreso dal tentativo del centrocampista, in ritardo sull'intervento.

Delprato 6 - Ci mette la testa per respingere il tiro a botta sicura di Esposito, un intervento decisivo ma anche una botta che lo costringe poi a chiedere il cambio. Esce all'intervallo, dopo il solito primo tempo attento e ordinato. Dal 46' Oristanio 7 - Finalmente riesce a sbloccarsi. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, punendo Caprile alla prima vera occasione. Una liberazione, che gli può dare fiducia e consapevolezza.

Troilo 6 - In crescita e in fiducia. Il gol di San Siro gli ha restituito consapevolezza, attento nelle letture e con personalità in impostazione.

Valenti 6,5 - Il migliore nella retroguardia crociata. Sempre puntuale su tutti gli interventi, allontana ogni minaccia con letture impeccabili.

Britschgi 6 - Qualche guizzo interessante nel primo tempo, ma non è costante nei novanta minuti e nella ripresa con il cambio modulo deve preoccuparsi di più della fase difensiva.

Bernabé 6 - Nel primo tempo lavora bene tra le linee, scambia nello stretto e prova ad accelerare la manovra. Mette poi lo zampino sul gol, andando a rimpallo con caparbietà. Dall'89' Cremaschi sv

Keita 5,5 - Fa il suo solito lavoro, ma con meno precisione e meno efficacia. Qualche buono spunto, ma anche qualche errore di troppo. Il più marchiano in avvio, quando regala palla in area a Kilicsoy. Dal 75' Estevez sv

Ordonez 5,5 - I movimenti di Strefezza lo spingono a muoversi tra le linee e cercare spazi, gli manca però la giusta precisione per poter accelerare i tempi. Qualche errore di troppo, un passo indietro dopo le ultime uscite. Dal 46' Nicolussi Caviglia 6 - Prova a mettere ordine e dettare i tempi, un paio di giocate interessanti ma è costretto ad abbassarsi per giocare palla.

Valeri 6 - Riesce nel difficile compito di limitare le offensive di Palestra. In fase offensiva si mette in mostra con un paio di cross e anche tre calci d'angolo che non vengono sfruttati a dovere dai compagni. Dall'89' Carboni sv

Strefezza 6 - Nel primo tempo si mette in mostra, con dribbling nello stretto e giocate di qualità che accendono l'attacco del Parma. Cala vistosamente nella ripresa e non riesce più ad incidere.

Pellegrino 6 - Fa a sportellate con la difesa del Cagliari, ci prova sia su palla inattiva ma soprattutto con il tiro nel finale del primo tempo, su cui si supera Caprile.

Carlos Cuesta 6,5 - Un mattoncino per volta continua a costruire il percorso del suo Parma verso la salvezza. Quarto risultato utile consecutivo e salvezza ormai sempre più vicina. Nemmeno il bolide di Folorunsho abbatte i ducali, che di carattere ancora una volta trovano il gol nel finale. Non può essere solo un caso.

CAGLIARI

Caprile 7 - Determinante in due occasioni chiave: al 40’ si oppone con un grande riflesso al sinistro potente di Pellegrino, deviando in corner; al 67’ vola sulla punizione di Bernabé, respingendo con la mano aperta. Sul gol di Oristanio può forse fare qualcosa in più, ma la conclusione è ravvicinata.

Zé Pedro 6 - Duello complicato con Strefezza, che riesce comunque a gestire con ordine e concentrazione. Prestazione pulita, senza sbavature né ammonizioni, a differenza di altri nel reparto arretrato.

Dossena 6 - Si prende un giallo per proteste al 40’, ma resta lucido per il resto dell’incontro. Attento in marcatura e sempre pronto a protezione del proprio portiere.

Rodriguez 6,5 - Ingaggia una sfida fisica e intensa con Pellegrino e nella maggior parte dei casi ha la meglio. Non si tira indietro nei contrasti e incassa anche un colpo involontario dall’attaccante argentino.

Palestra 6,5 - Spinge con continuità sulla corsia destra. Al 60’ prova anche la conclusione personale, senza trovare lo specchio. In fase difensiva è attento e respinge numerosi cross.

Sulemana 6 - Il più intraprendente del centrocampo, ma le sue iniziative non si traducono in vere occasioni pericolose. Resta comunque nel vivo del gioco. Dall’87’ Idrissi sv

Adopo 6 - Dà sostanza e dinamismo in mezzo al campo, contrastando con energia e accompagnando le ripartenze. Nessuna giocata decisiva, ma tanta concretezza in una mediana rimaneggiata.

Liteta 6 - Davanti alla difesa agisce con disciplina, mantenendo equilibrio e gestendo i tempi senza eccessi. Prestazione ordinata e senza errori evidenti.

Obert 5,5 - Non commette ingenuità particolari, ma sul suo lato nasce l’azione che porta al gol di Oristanio, che si inserisce e conclude di sinistro per il pareggio.

Esposito 6,5 - È il più vivace nel reparto offensivo: tenta più volte la conclusione verso la porta di Corvi, ma manca di precisione sotto porta. Dall’87’ Pavoletti sv

Kilicsoy 6 - Si muove molto tra le linee e tiene occupata la difesa avversaria. Pressa con intensità e crea un paio di situazioni interessanti, soprattutto con un tiro dopo pochi minuti, ma Corvi gli nega la gioia del gol. Dal 61’ Folorunsho 7,5 - Impatto perfetto: sblocca la gara con un bolide inatteso dalla destra che scavalca Corvi e si insacca. Un rientro dall’infortunio da incorniciare.

Fabio Pisacane 6,5 - Il gol di Oristanio punisce una prova concreta del Cagliari, che nonostante i tanti infortuni, se la gioca alla pari al Tardini. Inserisce Folorunsho e la scelta ripaga dopo pochi secondi. La sua squadra sa gestire i momenti e dimostra di saper far male nelle transizioni in verticale. Un punto prezioso, la classifica per ora sorride.