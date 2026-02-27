Ufficiale La Pergolettese guarda al futuro: blindato fino al 2028 il giovane terzino Roversi

La Pergolettese guarda al futuro e blinda uno dei suoi migliori talenti: si tratta di quel Luca Roversi, terzino destro classe 2007 che in questa stagione è sceso in campo già in quattro occasioni collezionato 115 minuti. Questo il comunicato:

Primo contratto professionistico per Luca Roversi.

Oggi nella sede della società, la giovane promessa 2007, cresciuta nel settore giovanile gialloblù, ha firmato il suo contratto da Professionista che lo lega alla Pergolettese fino a Giugno ’28, con una opzione anche per la stagione successiva. Una bella soddisfazione per lui ma anche per i tecnici e i responsabili del settore giovanile, che con orgoglio vedono così premiati i frutti del loro lavoro.

Luca, un momento magico per te. Sabato esordio dal primo minuto con la squadra, oggi la firma, il tuo primo contratto da professionista e dopo 10 anni di settore giovanile il primo contratto da professionista. “Assolutamente sì, sono arrivato qui alla Pergolettese quando avevo 8, 9 anni ed è una bellissima soddisfazione firmare il primo contratto con questa società: una grande soddisfazione.”

Adesso devi proseguire nel tuo percorso di crescita iniziato in questa stagione con i grandi.

“Sì, ne sono consapevole. Non conoscevo bene l’ambiente dei grandi e li devo ringraziare per l’aiuto e i consigli che mi stanno dando essendo il mio primo anno tra i grandi. E’ un gruppo bellissimo, molto unito che mi sta aiutando molto nella mia crescita. Ora sta a me ricambiare la fiducia che sto ricevendo.”