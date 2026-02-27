Monza-Entella 2-0, le pagelle: Caso cambia la partita, Di Mario entra bene

Risultato finale: Monza-Entella 2-0

MONZA

Thiam 6,5 – Non esce su Guiu Vilanova e fa arrabbiare Carboni. Si riscatta a fine gara con un bell’intervento su Franzoni.

Birindelli 6 – L’atteggiamento tattico dell’Entella permette anche ai braccetti di accompagnare costantemente l’azione offensiva. Quando spinge lo fa bene e risulta un fattore importante. Dal 75’ Ravanelli sv.

Delli Carri 6 – Qualche difficoltà su Guiu Vilanova, molto attento sugli altri attaccanti dell’Entella.

Carboni 6 – Prova autorevole al centro della retroguardia, tiene botta ai calciatori avversari mostrandosi attento nell’uno contro uno.

Colpani 5,5 – Il discorso è sempre lo stesso: da uno come lui ci si attende sempre di più, soprattutto in questa categoria. Stiamo parlando di un calciatore due anni fa valutato diversi milioni di euro e che fino a pochi mesi fa giocava in Europa con la Fiorentina. Parte esterno, ci prova dai 20 metri e Colombi è attento. Poi si concede lunghe pause e viene sostituito. Dal 61’ Caso 7 – Immarcabile. Entra e cambia volto alla gara, saltando l’uomo quando e come vuole e mettendo a referto un assist splendido. Sarà difficile tenerlo fuori nelle prossime gare.

Hernani 5,5 – Serata non semplice per il talentuoso centrocampista biancorosso, con l’Entella che lo ingabbia contenendolo bene. Esce comunque tra gli applausi. Dal 61’ Ciurria 5,5 – Parodi si immola e gli nega la gioia del gol, non raggiunge la sufficienza per un paio di errori banali che fanno arrabbiare Pessina.

Colombo 6 – Nel primo tempo si fa apprezzare per qualche interessante inserimento dalle retrovie e va vicino al gol del vantaggio. Nella ripresa bada più al sodo e lavora in interdizione.

Pessina 6,5 – Primo tempo non eccezionale, vale lo stesso discorso fatto per Colpani: l’ordinaria amministrazione non basta. Molto bene nei primi 20 minuti nella ripresa, per due volte sfiora il gol del vantaggio. Prende un giallo per fallo su Di Mario, poi segna il gol della sicurezza.

Azzi 6,5 – Anche nel primo tempo ha provato a metterci un minimo di qualità in più, accendendo la luce nel grigiore generale. Segna il quarto gol stagionale sfruttando un assist al bacio di Caso. Mezzo voto in meno perché se ne divora due tenendo in bilico il punteggio fino alla fine.

Cutrone 6 – La sensazione è che con Petagna si pesti un po’ i piedi, esperimento che non ha portato i risultati sperati. Non a caso dà il meglio di sé in coppia con Alvarez che ha altre caratteristiche. Il legno gli nega la gioia del gol. Dall’87’ Bakounè sv.

Petagna 5,5 – Nella prima frazione di gioco fa molta fatica, l’Entella chiude ogni varco e non gli concede nulla. Ha una grande chance a inizio ripresa, ma si fa ipnotizzare da Colombi. Dal 75’ Alvarez 6 – Assist decisivo per Pessina.

Paolo Bianco 7 – La classifica lo premia, ma guida una rosa troppo più forte rispetto alla media della categoria. Nella ripresa, però, si è visto anche un bello spettacolo. Azzecca i cambi.

VIRTUS ENTELLA

Colombi 7– Se i liguri restano a galla per oltre un’ora lo devono soprattutto al portiere, protagonista in positivo con almeno tre ottimi interventi. Nulla può su Azzi e Pessina.

Parodi 6 - Sarebbe ingeneroso bocciare uno dei leader della squadra, di fatto saltato solo una volta e a fine gara da un Caso nettamente più fresco fisicamente. Prova sufficiente.

Alborghetti 5,5 – Media tra un primo tempo eccellente e una ripresa in apnea.

Marconi 5,5 – Stesso discorso fatto per il compagno di squadra. Impossibile pensare di reggere certi ritmi per 90 minuti dopo una prima frazione stoica.

Mezzoni 5,5 – Copia e incolla del commento fatto per Marconi. Dal 68’ Di Mario 6 – 3-4 iniziative personali davvero di pregevole fattura. Perché in panchina?

Squizzato 6 – Una bellissima giocata a fine primo tempo, con pallone recuperato a ridosso della propria area di rigore e verticalizzazione a memoria per Guiu. Bravo in marcatura su Hernani. Dal 55’ Karic 5 – Entra per dare sostanza al centrocampo, la missione fallisce.

Benedetti 6 – E’ un calciatore con spiccate doti offensive, ma la gara richiede sacrificio e non tira mai indietro la gamba. Dal 68’ Dalla Vecchia 5,5 – Cerca il gran gol con un tiro a giro, palla alta.

Turicchia 5,5 – Mezz’ora di sostanza e con qualche buon recupero, alla lunga però gli avversari aumentano il ritmo e non è particolarmente efficace.

Franzoni 6 – E’ un giocatore di qualità, quando prende palla è sempre imprevedibile. Si sacrifica tanto a tutto campo, vincendo diversi contrasti. Nel finale sfiora il pari con un bel tiro da lontano.

Guiu 6,5 – Sostituzione un po’ sorprendente, visto che nel primo tempo aveva messo da solo in apprensione tutta la difesa del Monza sfiorando due volte la rete dello 0-1. Dal 55’ Debenedetti 5 – Si muove tanto, ma di palloni ne tocca pochissimi.

Tirelli 5,5 – Preferito, a sorpresa, a Cuppone. Per gli attaccanti una partita difficile: pochi palloni giocabili, va a sbattere su un muro. Dal 55’ Cuppone 6 – Un paio di giocate di qualità.

Andrea Chiappella 6 – Nel primo tempo la sua squadra è tatticamente impeccabile. Le statistiche dicono che l’Entella prenda molti gol nei secondi 45 minuti: è evidente che dipenda dal calo fisico e dall’assenza di alternative di spessore e non dalle idee di un bravo allenatore.