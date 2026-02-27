Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà

"Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietàTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:49Serie C
Tommaso Maschio

Duro attacco della Curva Sud Siberiano, cuore della tifoseria della Salernitana, nei confronti della proprietà del club campano. In un lungo comunicato infatti gli ultras granata chiedono risposte chiare su obiettivi, programmi economici e sportivi accusando la società di ‘sciatteria’ e di ‘smantellamento dell’entusiasmo, dell’identità e del senso d’appartenenza’ annunciando ancora una volta una contestazione che non sarà indirizzata alla squadra (che anzi verrà sostenuta come sempre), ma a chi al momento gestisce la società:

"Sciatteria.
È questo il termine che meglio descrive la situazione nella quale è precipitata la Salernitana sotto il profilo societario: una gestione priva di visione, programmazione e responsabilità, lontana anni luce da ciò che una piazza come Salerno merita.
Ma, ancora una volta, noi vogliamo capire.

La Curva Sud Siberiano sente il dovere di rivolgersi alla città, alla tifoseria e alla proprietà dell'US Salernitana per chiarire le ragioni della contestazione in atto.
Una contestazione che nasce da lontano e affonda le radici nel progressivo smantellamento dell'entusiasmo, dell'identità e del senso di appartenenza che il popolo salernitano ha sempre riversato sulla propria squadra. Oggi assistiamo alla dispersione del vero patrimonio della Salernitana: la dignità e l'orgoglio della sua gente.

Negli ultimi tre anni abbiamo assistito a una gestione poco oculata, sportiva ed economica, culminata in due retrocessioni e nella distruzione di quanto costruito con sacrificio nell'ultimo decennio. Non è una reazione emotiva ai risultati, ma la conseguenza di scelte discutibili, assenza di programmazione e mancanza di una visione chiara. La sensazione ormai evidente è che questa società non possieda le capacità manageriali necessarie per costruire una Salernitana credibile e all'altezza del suo pubblico. Ciò che più indigna è l'assenza di entusiasmo, interesse e professionalità dimostrata nel tempo: qualità che non si acquisiscono, ma appartengono a chi guida una società. Per questi motivi la Curva Sud Siberiano contesta apertamente l'attuale proprietà, esclusivamente per amore della Salernitana e per senso di responsabilità verso la sua storia e la sua tifoseria.

Chiediamo risposte concrete: quali sono gli obiettivi reali? Quali i programmi sportivi ed economici? Quale progetto si intende costruire per restituire stabilità, ambizione e credibilità a una piazza che ha sempre dimostrato maturità e attaccamento? Se ieri erano giusti gli applausi sotto la curva, oggi è doveroso che la proprietà si assuma pubblicamente le proprie responsabilità, dimostrando con i fatti la volontà di riportare la Salernitana nella dimensione sportiva che merita.

LA CURVA SUD SIBERIANO CONTINUERÀ A SOSTENERE SENZA ESITAZIONI LA MAGLIA E CHI LA SUDA IN CAMPO SEMPRE E COMUNQUE PERCHÉ LA SALERNITANA APPARTIENE AL SUO POPOLO NON A CHI LA GESTISCE TEMPORANEAMENTE.

Allo stesso tempo, la contestazione proseguirà con determinazione finché non verrà restituita alla Salernitana la categoria nella quale questa società l'aveva trovata. Qualora la proprietà non ritenga più di poter garantire un progetto ambizioso O PIÙ ANCORA HA PERSO ENTUSIASMO E INTERESSE RITENIAMO DOVEROSO CHE NE TRAGGIA LE CONSEGUENZE E VALUTI SERIAMENTE DI FARSI DA PARTE IMMEDIATAMENTE SENZA TENTENNAMENTI, LASCIANDO SPAZIO A CHI ABBIA VOLONTÀ, ENTUSIASMO E CAPACITÀ DI ASSICURARE UN FUTURO ALL'ALTEZZA DELLA SALERNITANA. In tal caso chiediamo massima chiarezza e trasparenza verso la città, con valutazioni economiche coerenti con l'attuale realtà sportiva, senza pretese fuori contesto che possano ostacolare il futuro del club.

Ad oggi non emergono programmi chiari né basi concrete da cui ripartire, nonostante una tifoseria ancora una volta matura e responsabile. Distruggere è facile; guidare nei momenti difficili distingue chi è davvero all'altezza di un ruolo. La Salernitana non è un bilancio aziendale: è identità, appartenenza e sacrificio collettivo. Chi la guida deve dimostrare di esserne all'altezza, soprattutto nei momenti difficili.

Noi continueremo ad esserci, per difendere la nostra storia, la nostra dignità e i nostri colori.
Per Salerno. Per la Salernitana. Sempre.
Curva Sud Siberiano".

