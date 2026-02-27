Ufficiale Doppio colpo dalla Serie D per l'attacco della Samb: ecco Maspero jr e Semprini

La U. S Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni dei calciatori Alessandro Maspero classe ‘97 e Mauro Semprini classe ‘98, a seguito della risoluzione dei contratti rispettivamente con la Pro Sesto 1913 (Serie D, Girone D) ed il Villa Valle (Serie D, Girone B).

Centrocampista tecnicamente dotato di grande tecnica e visione di gioco, Maspero nella stagione in corso con la maglia biancoceleste ha messo a segno, in 25 presenze, 5 reti e 5 assist. Per lui, in carriera, il bilancio complessivo è di 272 presenze, 18 reti e 20 assist.

Semprini, attaccante romano ben strutturato che può svolgere anche il ruolo di seconda punta, ha svolto la trafila giovanile nella Virtus Entella per poi esordire tra i grandi con la maglia del Ponsacco in D. Da lì il salto in C con le maglie di Pontedera, SudTirol, Lucchese, Taranto e Fermana. Nella stagione attuale Semprini ha realizzato, in 20 presenze, 8 gol e 2 assist.

La società augura ad entrambi un grande in bocca al lupo!