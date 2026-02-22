Monza, Bianco: ”mi porto a casa tre punti fondamentali a questo punto del campionato”

Il Monza non si ferma più! Altra prova di forza dei biancorossi che passano a Carrara grazie alla punizione di Hernani. In una partita sporca e bloccata, il giocatore brasiliano ha rotto l'equilibrio con un tiro molto potente graziato anche da un intervento non proprio pulito da parte del portiere avversario, regalando a Bianco tre punti fondamentali per il sogno promozione. La rincorsa alla vetta continua: con questo cinismo e la qualità dei singoli, il traguardo della promozione diretta appare sempre più vicino. Una vittoria da grande squadra, capace di soffrire e colpire al momento giusto.

Ecco le parole del tecnico del Monza Paolo Bianco riportate dal sito ufficiale brianzolo acmonza.com: “Sapevamo che la Carrarese in casa è un squadra che si trasforma perché il campo è diverso ed hanno un pubblico che spinge molto. Naturalmente quando passi in vantaggio, ed abbiamo anche avuto l’opportunità di fare il secondo goal, siamo stati bravi anche a gestirla. Thiam non ha fatto molte parate ma anche noi non abbiamo fatto molti tiri, nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni anche su palle inattive nella prima parte mentre nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto meno ed abbiamo avuto meno occasioni per mettere in difficoltà la Carrarese. Nel secondo tempo abbiamo avuto altre occasioni per fare male ma abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio a ridosso dell’area avversaria nonostante il campo ci abbia fatto giocare bene perché su di questo la palla scorre più veloce rispetto agli altri sintetici. Credo che la squadra abbia fatto una partita giusta pur sapendo che l’avversario in casa da filo da torcere a tutti.”

“Il secondo goal non l’ho ancora rivisto ma spero e credo che se l’arbitro lo ha annullato è perché sia stato giusto annullarlo, anche perché il Var ci ha messo un po’ per valutarlo. A riguardo della squadra arbitrale non ci siano stati episodio che possano aver messo in difficoltà una o l’altra squadra. Purtroppo abbiamo perso Ravanelli in rifinitura, Carboni e uscito male dall’ultima partita con un problema alla caviglia quindi non abbiamo voluto rischiarlo anche se era a disposizione, Colpani non è al 100% ma come vi ho già detto ci sono dei ragazzi dietro che giocano e si allenano benissimo quindi non ho timore e sono contento quando posso darli le opportunità che meritano. Mi porto a casa tre punti fondamentali a questo punto del campionato, mi porto a casa lo spirito della squadra che è stato incredibile e di negativo mi porterò dietro gli errori sull’ultimo passaggi avvenuti soprattutto nel secondo tempo.”