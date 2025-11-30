Lautaro dice 163 e supera Mazzola: è il 4° marcatore all-time dell'Inter
Doppietta d'autore di Lautaro Martinez a Pisa: l'argentino ha prima agganciato e poi superato Sandro Mazzola nella classifica marcatori all-time della storia dell'Inter.
Ecco di seguito la classifica aggiornata dei migliori bomber della storia nerazzurra, considerando tutte le competizioni.
La classifica marcatori all-time dell'Inter:
1. Giuseppe Meazza: 284 gol
2. Alessandro Altobelli: 209 gol
3. Roberto Boninsegna: 173 gol
4. Lautaro Martinez: 163 gol
5. Sandro Mazzola: 162 gol
6. Cevenini III: 158 gol
7. Benito Lorenzi: 143 gol
8. Istvan Nyers : 133 gol
9. Mauro Icardi: 124 gol
10. Christian Vieri: 123 gol
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un'idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
