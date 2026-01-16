Monza-Frosinone, i convocati di Bianco: torna Obiang. C'è anche Izzo in lista
Paolo Bianco, tecnico del Monza, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con il Frosinone, sfida di altissima classifica in Serie B. In lista c'è anche Armando Izzo, difensore che ha chiesto di non giocare per motivi contrattuali. Quasi sicuramente il giocatore si accomoderà in tribuna.
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Vailati.
Difensori: Azzi, Birindelli, Bakoune, Brorsson, Carboni, Capolupo, Delli Carri, Izzo, Lucchesi, Ravanelli.
Centrocampisti: Hernani Junior, Obiang, Ciurria, Colpani, Pessina.
Attaccanti: Maric, Colombo, Petagna, Mota Carvalho, Alvarez, Keita
Le parole di Bianco su Izzo
“Queste situazioni le abbiamo vissute nella prima parte della stagione con altri giocatori. Armando ha chiesto di non giocare per una questione contrattuale, sta bene ma ha detto di no. Per me è fondamentale il gruppo, tutti importanti nessuno indispensabile. Io come allenatore e la società ne prendiamo atto”.