Monza, Thiam: "Non ci nascondiamo, ma la strada per la Serie A è ancora lunghissima"

Demba Thiam, portiere del Monza capolista in B, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "A questo punto non ci si può nascondere, a patto però di continuare a lavorare passo dopo passo. La strada è ancora lunghissima. I margini di miglioramento ci sono e vanno esplorati con umiltà. Siamo un gruppo perfetto, ci vogliamo bene, c’è armonia nello spogliatoio e giochiamo divertendoci. Il primo pensiero dovrebbe essere sempre questo: innanzitutto divertirsi".

È difficile fare previsioni in un campionato come la B?

"Sì, perché secondo me vanno fatte valutazioni in tre fasi: dall’inizio alla pausa di novembre; dalla ripresa al successivo stop di marzo; e poi la lunga corsa finale di primavera. Non dobbiamo mai pensare di essere primi: ci sono difficoltà continue, il torneo è equilibratissimo e può riservare sorprese".

Lei è stato uno dei primi nomi voluti dalla nuova proprietà.

"Mi ha fatto molto piacere. Avevo altre squadre interessate, ma ho voluto il Monza in maniera decisa, così come la società ha voluto me. Mi piace il progetto e per questo ringrazio tutti per l’opportunità, in primis il dottor Baldissoni e il direttore Burdisso".

Come procede con Bianco?

"È un allenatore completo, ascolta tutti e cerca il confronto. Vuole bene a ognuno di noi: prima di essere un tecnico è un uomo vero".