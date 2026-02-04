TMW News Milan sempre più l'anti-Inter. Bologna, la crisi è pesante

Durante il TMW News di oggi spazio alle considerazioni sul campionato e in particolare sul successo del Milan ieri sera contro il Bologna. Una vittoria che consente ai rossoneri di continuare a inseguire l'Inter al primo posto. La squadra di Italiano invece è ormai entrata in una grave crisi. Occhi puntati anche sulla Roma reduce dalla sconfitta con l'Udinese. Ne parliamo con Luciano Marangon in collegamento.

Allegri e il volo del Milan

"Abbiamo difeso bene - ha spiegato il tecnico dei rossoneri - ed i ragazzi sono stati bravi davanti. In alcune situazioni potevamo far meglio, ma dobbiamo continuare a lavorare. Importante andare a +7 dalla Roma. Ora questa sosta sarà importante per recuperare Pulisic e Leao, che hanno sofferto dall'inizio della stagione. Oggi chi è entrato a gara in corso ha fatto una bella partita. Lasciare giocatori in panchina mi dispiace, ma giocando una volta a settimana fa sì che qualcuno debba essere sacrificato. Oggi non era semplice vincere, tuttavia dovevamo festeggiare il rinnovo di Maignan e i ragazzi hanno fatto di tutto per regalargli una vittoria".

