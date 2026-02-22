Entro, segno e vinco. Bragantini trascina il Mantova: è tutto suo il 2-1 rifilato alla Sampdoria

Una stagione di alti e bassi quella che sta vivendo l'esterno offensivo del Mantova Davide Bragantini, che ieri, però, con la doppietta che ha ribaltato la Sampdoria consegnando ai suoi il 2-1 finale, potrebbe aver svoltato definitivamente la sua personale annata; che, ovviamente, vedrebbe poi la salvezza della compagine virgiliana come ciliegina sulla torta.

Ma facciamo appunto un passo indietro, e andiamo ad analizzare la stagione del classe 2003, che dopo i primi mesi - dove si era ritagliato un buono spazio - è stato vittima di un infortunio che ne ha pregiudicato la stagione, tanto che, dopo un periodo di assenza dai campi, ha alternato manciate di minuti giocate a tanta panchina. Dove era collocato anche ieri a inizio gara. Poi, al 60', l'intuizione di Modesto, giocarsi la carta Bragantini poteva essere la mossa decisiva: e così è stato, perché nei 30 minuti giocati ha siglato le due reti che hanno cambiato la storia del match. E per il momento - in attesa che scenda in campo la Reggiana - anche della classifica, che vede i lombardi un punto sopra la zona playout.

Primi due centri in campionato per il giocatore, decisamente molto determinanti.

Che il club, però, puntasse su di lui, si era capito dal rifiuto di cederlo al Frosinone nel mercato di gennaio. E ieri lo ha confermato anche il prima citato allenatore: "La svolta l'ha data chi è entrato. Sanno che tipo di rapporto ho con i giocatori e io cosa aspettarmi da ognuno di loro. I ragazzi hanno reagito benissimo allo svantaggio, sono stati stupendi. Effettivamente oggi (ieri, ndr) ha giocato il Bragantini che qui tutti conoscono, non certo quello del primo tempo di Reggio Emilia".

Chissà quindi che questo non sia davvero un nuovo secondo inizio.