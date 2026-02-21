Cagliari, Dossena: "Periodo difficile alle spalle. Gruppo unito, continuiamo così"

Dopo lo 0-0 contro la Lazio, il difensore del Cagliari Alberto Dossena ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando le sue sensazioni al rientro: “Sono stato fuori diverso tempo, non è stato un periodo facile. Oggi sono molto soddisfatto della mia prestazione”, ha spiegato il centrale rossoblù, tornato protagonista dopo settimane complicate.

Dossena ha poi sottolineato la compattezza del gruppo: “Ho trovato una squadra molto unita e propositiva, che segue l’allenatore. La classifica dimostra che ci sono stati risultati positivi. Dopo prestazioni poco brillanti abbiamo comunque portato a casa un punto. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Un passaggio anche sui tecnici: “Fabregas e Pisacane sono molto simili. Con un gruppo giovane, devono essere i più esperti come me a guidare i compagni”.

Infine, uno sguardo personale: “Sono contento di essere tornato a giocare a questi livelli. Spero di continuare così”, ha concluso.