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Cesena, Mencucci ha detto sì: dopo l'addio di Di Taranto sarà ufficializzato

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:19Serie B
09.10.2026 19:19Serie B
Fonti preferite
L'esperto dirigente, ex di Fiorentina e Lecce, sarà il nuovo amministratore delegato. Per l'ex direttore generale c'è il Padova
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sandro Mencucci è pronto a tornare in sella. L’esperto dirigente infatti ha detto sì alla proposta del Cesena, che si è dovuto muovere velocemente per sostituire quel Corrado Di Taranto sempre più vicino al Padova e trovare un nuovo dirigente. Lo riferisce l’edizione on line del Corriere Romagna spiegando che l’ex di Lecce e Fiorentina dovrebbe occupare la posizione di amministratore delegato e non di direttore generale.

Due trattative lampo

Sia quella per l’arrivo di Mencucci sia quella per il trasferimento di Di Taranto a Padova sono state due trattative lampo: il secondo infatti ha avuto i primi contatti coi veneti un mese fa e appena la cosa si è fatta più concreta ha avvertito il Cesena dei contatti con il neo presidente Melby che ha messo in mano all’avvocato Salvarezza la questione del nuovo direttore generale con quest’ultimo che ha subito indicato in Mencucci l’uomo giusto per i romagnoli.

Cosa manca all’ufficialità

L’accordo fra l’esperto dirigente e Melby è arrivato nell’arco di 48 ore e ora si attende solo l’addio Di Taranto, che darà una risposta entro il 15 ottobre, con destinazione Padova per formalizzarlo e mettere tutto nero su bianco.

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