Cesena, Di Taranto attratto dalla sirene del Padova. Prima grana per il presidente Melby
Tommaso Maschio
Il nuovo corso in casa Cesena, dopo l’insediamento di Mike Melby come presidente del club, inizia con una grana legata al ruolo del direttore generale. Corrado Di Taranto infatti è al centro dell’interesse del Padova, nonostante un rinnovo fino al 2028 firmato in estate, e potrebbe decidere di salutare la piazza romagnola per andare a ricoprire il ruolo di amministratore delegato in Veneto e avvicinarsi a casa.
La proposta del Padova
Una proposta difficile da rifiutare quella del club che nei mesi scorsi è passato di mano finendo sotto il controllo del colosso Acciaierie Venete pronto a investire pesantemente nella crescita del club per puntare al ritorno in Serie A in un futuro prossimo. L’offerta, come riporta Il Resto del Carlino, è arrivata direttamente dalla proprietà biancoscudata e ha lasciato spiazzata la proprietà bianconera che ha così intensificato i contatti per cercare di trattenere il direttore generale con Melby, Aiello e Scotto che hanno avuto colloqui fra loro fino a tarda sera.
Cesena alla caccia di un sostituto
L’addio di Di Taranto sarebbe molto pesante per il Cesena e difficile da colmare visto che è “il punto di riferimento per le istituzioni, le forze dell’ordine e gli sponsor (a lui si deve il fondamentale arrivo di Amadori sulle maglie bianconere), al di là della gestione amministrativa, organizzativa e tecnica”. L’addio però sembra a un passo con già alcuni candidati che si sarebbero fatti avanti e proposti. Resta da capire se Melby vorrà puntare su un profilo italiano, opzione favorita al momento, o su uno estero. Comunque sia i tempi non saranno brevissimi.