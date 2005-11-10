Padova, idea Di Taranto come amministratore delegato. Da Cesena arrivano conferme

A distanza di poco più di due anni, e nonostante un contratto prolungato la scorsa estate fino al 2028, per Corrado Di Taranto potrebbe esserci un futuro lontano dal Cesena. Probabilmente anche a causa del cambio al vertice del club romagnolo con l’arrivo di Mike Melby come nuovo presidente al posto di John Aiello.

Il Padova sulle tracce di Di Taranto

Il Padova infatti avrebbe messo nel mirino il suo profilo come prossimo amministratore delegato. Entro fine mese infatti il club biancoscudato rinnoverà le cariche del consiglio d’amministrazione e per questo starebbe stringendo i tempi per convincere il dirigente bianconero a sposare il progetto. La notizia è stata rivelata nel corso della trasmissione “Calcio in chiaro spogliatoio” e confermata dallo stesso club romagnolo al Corriere Romagna che parla infatti di contatti e valutazioni in corso. Di Taranto si potrebbe dunque avvicinare a casa, essendo nativo della provincia di Vicenza, e iniziare una nuova esperienza professionale, con il Cesena che dovrebbe poi correre ai ripari andando a tesserare un nuovo direttore generale.