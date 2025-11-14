Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Palermo, Bani: "Momento duro ma il campionato è lungo. C'è tempo per risalire"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:34
Daniel Uccellieri

Mattia Bani, difensore del Palermo, ha analizzato al Giornale di Sicilia il momento della squadra, reduce da alcune prestazioni non in linea con le aspettative.

Parlando delle ultime uscite, il centrale rosanero spiega: "Ci stiamo lavorando, dobbiamo capire perché abbiamo avuto queste ultime prestazioni che non rispecchiano il valore della squadra. Credo che siamo venuti un po’ meno i risultati, non tanto le prestazioni. In Serie B tutte le partite sono abbastanza equilibrate: passa poco tra vincere e perdere. Dobbiamo mantenere questa consapevolezza e cercare di tornare a fare le cose bene come abbiamo sempre fatto. Le prestazioni devono essere migliori, soprattutto rispetto alle ultime due trasferte".

Sulla fase difensiva e sul lavoro quotidiano, Bani aggiunge: "La sicurezza ce l’abbiamo sempre. È un lavoro di squadra, Inzaghi a questa cosa ci tiene tanto e ci lavoriamo quotidianamente dall’inizio dell’anno. Credo che sia normale qualche volta subire qualche gol: eravamo stati bravissimi, ma qualche volta anche fortunati, all’inizio del campionato. Sono cose che fanno parte del percorso all’interno di una stagione: ci sono momenti in cui le cose ti vanno meglio e momenti in cui ti vanno un po’ peggio".

Fondamentale, per lui, è la comunicazione nel reparto arretrato: "È fondamentale, sempre. Con una voce aiuti tanto il compagno che te stesso per mantenere la concentrazione alta. A me piace tanto parlare in campo perché credo che sia di beneficio per la squadra".

Abituato a impostare l’azione dalle retrovie, Bani sottolinea quanto tenga a questo aspetto: "È una cosa che mi sono sempre un po’ portato dietro perché è un aspetto che mi è sempre piaciuto e cerco di curare nel tempo e migliorare. Secondo me dobbiamo crescere da questo punto di vista perché è fondamentale per far arrivare palloni sempre più puliti ai nostri giocatori offensivi".

Il rapporto con Inzaghi è uno dei punti forti di questa stagione: "Da subito ho notato questa sua grande passione-ossessione per il calcio, per i risultati. Si vede che è ancora affamato nonostante tutta la carriera da calciatore che ha avuto, e questo gli fa sicuramente onore. È un bell’esempio e un messaggio per noi: già vedere come approccia le singole settimane è importante. È uno che ti dà tanto da un punto di vista sia morale che di spirito, è un allenatore moderno e preparato sul campo. Mi sto trovando molto bene".

Sulle reazioni del gruppo alle ultime difficoltà: "Siamo consapevoli, non cadiamo dalle nuvole, che stiamo rendendo al di sotto. In un campionato ci sono momenti più o meno negativi. In Serie B puoi vincere e perdere contro chiunque, sembra una frase fatta ma è così, perché i valori sono più allineati rispetto alla Serie A. Quindi dobbiamo curare ogni minimo dettaglio per arrivare ai risultati. È quello che stiamo cercando di fare".

A livello societario, nessun dubbio sul sostegno ricevuto: "Siamo tutti sulla stessa barca, l’interesse è comune, non vedo perché non dovrebbe essere così. Il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare cercando di fare qualcosa in più nelle partite, visto che fin qui non è bastato".

Sul rapporto con la piazza e l’ambiente rosanero, Bani aggiunge: "Ho capito che c’è grande passione, un grande senso di responsabilità personale, ma penso valga per tutta la squadra. Mi auguro di poterlo conoscere ancora di più questo legame, perché vorrà dire che starò qui a lungo. Mi stimola giocare al Barbera perché c’è un bel clima: è una cosa che mi piace ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di alimentarlo mantenendo i tifosi vicini, come sono stati finora".

Il difensore sta provando anche a essere una guida per i più giovani: "Peda è già molto inquadrato e mi piace, ma in generale sono tutti bravi ragazzi. Cerco di portare quella che è stata la mia esperienza, quello che ho vissuto e quello che penso sia più giusto".

Sul suo rendimento personale: "Ero molto soddisfatto, poi ho avuto un problemino fisico che mi sono portato anche nelle ultime settimane, che non mi ha aiutato e mi ha fatto perdere un paio di partite. Poi sono rientrato cercando probabilmente di anticipare i tempi per poter essere d’aiuto e col Pescara è andata discretamente. Con la Juve Stabia non stavo benissimo, però fa parte del gioco: non si può pretendere di essere sempre al 100% per tutto l’anno. In ogni caso sono contento, spero di dare qualcosa in più alla squadra per aiutarla a crescere e portare poi dei risultati che siano soddisfacenti".

La priorità immediata, chiarissima: "L’Entella. Vincere a Chiavari. Ho sempre detto, da quando sono arrivato, di non ragionare su maggio, ma di pensare partita per partita, perché caricare di aspettative il tutto è inutile: non sai cosa accadrà. L’Entella è una squadra che ha un’identità e sta facendo un ottimo campionato, ha entusiasmo e sarà una gara particolare. È questa la priorità".

Infine, uno sguardo al futuro: "Spero di dare il contributo in cui credo io: la cultura del lavoro, cercare di creare un ambiente che possa portare grandissime soddisfazioni a tutte le persone che amano questa squadra, questa società e questa città. Penso che questo processo sia partito molto prima del mio arrivo e continuerà anche quando io non sarò più qui, perché credo che ci sia un progetto a lunghissimo termine. C’è tutto il potenziale per poter fare qualcosa di eccezionale. Credo che ci sia tutta la forza e la volontà per poter portare Palermo dove merita di stare e dove è stato anche per diverso tempo".

L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
