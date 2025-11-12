Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Palermo, è addio con il centrocampista Verre: raggiunto l'accordo per la risoluzione

Palermo, è addio con il centrocampista Verre: raggiunto l'accordo per la risoluzione
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:04
Tommaso Maschio
fonte Niccolò Ceccarini

Il Palermo e Valerio Verre hanno deciso di dividere le proprie strade. Dopo una stagione in cui non è mai sceso in campo finendo ai margini del progetto di Filippo Inzaghi infatti, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il centrocampista classe ‘94 e il club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. La decisione è stata presa in modo sereno e condiviso tra le parti.

La seconda esperienza di Verre al Palermo, dove aveva già giocato nel 2013/14 collezionando 20 presenze in Serie B, si chiude così in maniera amara dopo un paio di stagioni, framezzate dall’esperienza alla Sampdoria, in cui il giocatore non è riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale e contribuire alle fortune del club siciliano.

Nel 2022/23, quando arrivo a gennaio proprio dal club blucerchiato, furono due le reti in 14 presenze, mentre nella passata stagione lo score rimase lo stesso anche se il giocatore scese in campo per 28 volte. Con l’arrivo di Inzaghi le cose sono però cambiate con il giocatore che è rimasto fuori dalle rotazioni nonostante un contratto in scadenza nel 2027, che ora è stato risolto e permetterà al centrocampista di iniziare una nuova esperienza altrove.

