Palermo, Inzaghi: "La squadra sta facendo qualcosa di speciale. Giocare contro di noi è dura"

Nel post partita di Palermo-Cesena Filippo Inzaghi ha commentato in conferenza stampa l'importante vittoria dei suoi ragazzi di questo pomeriggio. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rosanero riprese dai colleghi di Pianeta Serie B.

Sulla vittoria di oggi

"Sapevamo che in contropiede potevano crearci problemi. Sull'1-0 possiamo prendere un contropiede del genere. Quando giochi contro attaccanti forti, se non chiudi la partita rimani sempre in equilibrio. Sono molto contento, perché i risultati delle altre erano un macigno sulle spalle. Poteva diventare un po' come il gol di Calò, ma abbiamo avuto una grande reazione. Fino al secondo gol l'abbiamo tenuta aperta. La squadra sta facendo qualcosa di speciale: 32 mila spettatori sono qualcosa di magici. 68 punti quarti, di solito così si arriva in Serie A diretta. Ci sono quattro squadre che hanno fatto un campionato a sé. Giocare contro di noi è dura per gli altri".

Palermo primo in Europa per numero di clean sheets (17)

"In Europa non l'ha fatto nessuno. Questa squadra ha numeri impressionanti, ma poi le altre hanno fatto meglio di noi. Dovrebbero salire tutte e quattro per quello che hanno fatto. Speriamo che ai playoff non ci batta una squadra che ha fatto molti punti in meno…”.