Verona, Sammarco: "Bella-Kotchap è un rientro importante, vogliamo fare punti"

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara in casa casalinga contro il Lecce: "Noi vogliamo fare punti, perché vorrebbe dire non retrocedere. I ragazzi lo sanno, penso che ci sia poco da parlare. Le motivazioni vanno trovate dentro di loro. Speriamo di dare una soddisfazione a questo pubblico".

Suslov e Bowie come stanno?

"Hanno avuto un piccolissimo problema la scorsa settimana, ma già da martedì si sono allenati con la squadra. Suslov è un ragazzo di grande temperamento, mi aspetto una partita importante da lui, perché ci vuole carica per fare questo tipo di partite".

La scelta di Bella-Kotchap titolare?

"Bella-Kotchap si allena con voglia e intensità da due settimane, penso che sia un rientro importante e che ci possa dare una mano".