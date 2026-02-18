Panchine biancorosse al top per gol, peccato che Padova e Bari…

Dando uno sguardo alle statistiche stagionali di rendimento ci accorgiamo che il 40% dei gol del Bari sono frutto di giocatori subentrati dalla panchina. Nessuno in questa cadetteria presenta un dato migliore. Mentre il Padova si ferma ai piedi del podio, in quarta piazza, con un 28% di reti arrivate dai sostituti di quelli che erano i titolari al fischio d’avvio dei match.

Insomma, le panchine, almeno a livello di marcature, sembrerebbero funzionare.

Nozze d’argento per i Padova-Bari di campionato. Dai 24 incontri disputati dal 1930-1931 in poi, fra Serie A e cadetteria, rintracciamo 9 successi dei Biancoscudati, altrettanti segni X, 6 successi dei Galletti, 30-24 per i veneti sui pugliesi in fatto di gol.

Se prendiamo in considerazione soltanto i match di B, tuttavia, la distanza fra i due club s’accorcia con i locali sul 5-4 in fatto di vittorie cui dobbiamo aggiungere ben 7 pareggi. Fra l’altro il Bari è OK da 2 scontri diretti: l’1-1 del 2012-2013 e l’1-2 del 2013-2014.

L’ultimo segno 1 in schedina risale al 2011-2012, 1-0.

Attenzione, dal 1967-1968 in 10 degli ultimi 11 Padova-Bari sono andate a segno entrambe le squadre in campo, tanto che contiamo ben 31 centri in totale per una media di 2,8/match.

All’andata fu 2-1 per i pugliesi, Bortolussi al 50’, Moncini al 71’ (su rigore), Cerri all’84.

Curiosità, anche a Padova il punteggio più ricorrente è il 2-1 ospite (assieme all’1-1 e allo 0-0).

Situazione in classifica.

Padova con 29 punti (7V – 8X – 10P con 25GF e 31GS), di cui 14 sul proprio campo (3V – 5X – 4P con 14GF e 15GS). Bari che si trova a 21 (4V – 9X – 12P con 20GF e 38GS), 7 dei quali in trasferta (1V – 4X – 7P con 8GF e 22GS).

Attenzione, negli ultimi 5 turni entrambi i club hanno racimolato 4 punti, facendo meglio soltanto di Avellino (con 3) ed Empoli (con 2).

TUTTI I PRECEDENTI A PADOVA (SERIE B E SERIE C)

24 incontri disputati

9 vittorie Padova

9 pareggi

6 vittorie Bari

30 gol fatti Padova

24 gol fatti Bari

LA PRIMA SFIDA A PADOVA IN CAMPIONATO

Padova-Bari 0-0, 12° giornata 1930/1931

L’ULTIMA SFIDA A PADOVA IN CAMPIONATO

Padova-Bari 1-2, 36° giornata 2013/2014