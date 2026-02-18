Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'avvicendamento Biancolino-Ballardini il 9° della stagione in B. Trend in calo rispetto al passato

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 09:49Serie B
Luca Bargellini

Continua il valzer delle panchine in Serie B. Con l’arrivo, ancora da ufficializzare, di Davide Ballardini ad Avellino al posto di Raffaele Biancolino, è andato a referto il nono cambio di allenatore dopo 25 giornate di campionato. Decisivo per l’esonero del tecnico irpino il tris di sconfitte consecutive, prima vera striscia negativa della stagione biancoverde.

Biancolino chiude la sua esperienza con 59 gare all’attivo: 30 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte, per una media punti per partita di 1,76. Per Ballardini, quella in arrivo, sarà la terza esperienza in Serie B: in precedenza sei panchine senza vittorie con il Pescara nel 2006/07 (2 pari e 4 ko) e cinque gare alla guida della Cremonese nel 2023/24 (1 vittoria, 3 pari e 1 sconfitta).

Quello di Avellino è solo l’ultimo avvicendamento di una stagione fin qui meno turbolenta rispetto al recente passato. Prima di questo cambio si erano registrati gli innesti di Dionisi all’Empoli, Gregucci alla Sampdoria, Donadoni a La Spezia, Gorgone a Pescara, il doppio ribaltone a Bari, Modesto al Mantova e Rubinacci alla Reggiana.

Dopo 25 giornate i cambi sono 9: un dato inferiore rispetto ai 13 della scorsa stagione allo stesso punto del torneo. Il record “positivo” del nuovo millennio resta quello del 2007/08 con appena 6 avvicendamenti, mentre il primato negativo appartiene al 2022/23 con 21 cambi in corsa, oltre ai due precedenti all’inizio del campionato.

Il campionato cadetto si conferma dunque un terreno instabile per gli allenatori, ma per ora i numeri restano lontani dalle stagioni più turbolente.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
