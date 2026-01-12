La Samp guarda al primo rinforzo in difesa: contatti con l'Udinese per il giovane Palma

Possibili nuovi innesti in casa Sampdoria? Probabilmente sì, perché la sconfitta di sabato contro l'Avellino ha aperto nuove lacune, e ha lasciato la formazione blucerchiata in piena zona retrocessione; certo, i punti sono gli stessi del Bari che "gode" invece della zona playout, ma è necessario correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

Di innesti, non ne sono mancati, anzi, in categoria cadetta la formazione ligure è stata sicuramente tra le più attive in questi primi dieci giorni di mercato, dove son stati messi a segno già quattro colpi di spessore, ma altre forze fresche potrebbero presto arrivare, almeno stando a quanto riferisce Sky Sport. Per la nota emittente tv, la Samp sta trattando con l'Udinese per il difensore classe 2008 Matteo Palma, che potrebbe arrivare alla corte di mister Angelo Gregucci in prestito secco: tra le parti sono in corso i contatti, ma non sembrano esserci problemi di alcun genere per la chiusura dell'operazione relativa al calciatore italo-tedesco.

Che sarebbe appunto in corso tra le parti per chiudere l’operazione, che sarebbe appunto in quinto innesto di mercato, dopo gli arrivi di Tommaso Martinelli tra i pali, Salvatore Esposito a centrocampo e Tjas Begic e Matteo Brunori per l'attacco; tutti calciatori arrivati in prestito, esattamente come si tratta per Palma. Non resta che attendere possibili sviluppi.