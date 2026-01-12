Focus TMW Serie B, la Top11 della 19ª giornata: brillano Bortolussi e Yeboah. Difesa di goleador

Nel fine settimana si è chiuso il girone d’andata della Serie B che ha visto il Frosinone laurearsi ‘campione d’inverno’ davanti a Venezia e Monza, mentre in coda proseguono i momenti di crisi di Sampdoria, Spezia e Bari. Come di consueto Tuttomercatoweb.com ha stilato, in base ai nostri voti, la Top11 della giornata che vede Padova, Palermo, Venezia e SudTirol piazzare due giocatori a testa.

Questa la Top11 della diciannovesima giornata del campionato cadetto schierata con il 4-3-3:

Sorrentino (Padova) 7 - Ogni volta che è stato impegnato si è fatto trovare pronto, da sottolineare due super parate di alto livello

Ceccaroni (Palermo) 7 - Il gol è da centravanti vero, percorre 80 metri di campo per farsi trovare pronto a centro area. Quando gioca d'anticipo è uno spettacolo, è ormai insostituibile nella formazione titolare.

Svoboda (Venezia) 7 - Nella ripresa si dimentica per un attimo di essere un centrale, e confeziona un gol da attaccante vero. Grande personalità e qualità per il capitano del Venezia.

Kofler (SudTirol) 7 - Tiene botta in difesa e si prende anche una bella soddisfazione siglando il gol-vittoria che permette al Sudtirol di tornare a conquistare i tre punti dopo un lungo digiuno.

Monterisi (Frosinone) 7 - Pittarello non è un cliente facile, ingaggia un duello rusticano cercando di limitarlo utilizzando il fisico. Sblocca la partita vincendo lo scontro aereo con Antonini regalando il vantaggio al Frosinone, mette lo zampino anche sull’azione del raddoppio.

Vasic (Palermo) 7 - Non era al top, eppure Inzaghi lo getta lo stesso nella mischia. I fatti danno ragione al mister, visto che dai suoi piedi nasce l'azione del provvisorio 0-1. Non è un caso che la luce si spenga quando viene sostituito.

Franzoni (Virtus Entella) 7 - Partita sufficiente per lui, che in più ha dato i 3 punti alla sua squadra rimanendo molto freddo sul dischetto segnando nonostante il rigore sia stato fatto ribattere.

Casiraghi (SudTirol) 7 - Leader della formazione di Castori, con le sue giocate incide positivamente su entrambe le reti messe a referto dalla squadra altoatesina. Non ha alcun problema in mezzo.

Bortolussi (Padova) 7,5 - Si è fatto trovare pronto nell’occasione del primo goal e per tutta la partita ha lottato, tenuto su palloni e corso molto.

Yeboah (Venezia) 7,5 - Una vera spina nel fianco per la retroguardia della Reggiana. Affronta gli avversari con cambi di passo e dribbling ubriacanti. Freddo quanto basta nella trasformazione del rigore.

Abiuso (Modena) 7 - Segna un gol pesantissimo e sfiora la doppietta almeno in altre tre occasioni. Nel secondo tempo sale in cattedra ed è immarcabile.