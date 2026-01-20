Ufficiale Monopoli, dal Cagliari arriva in prestito Vinciguerra: nella prima parte di stagione era a Pescara

Alessandro Vinciguerra ha risolto il prestito con il Pescara ed è tornato al Cagliari, club proprietario del cartellino dell'attaccante classe 2005. Il club sardo ha poi girato il giocatore, sempre con la formula del prestito, al Monopoli.

Di seguito il comunicato del club pugliese:

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Vinciguerra.

Attaccante di piede destro classe 2005, nato a Napoli il 18 agosto, Vinciguerra ha giocato la prima parte di stagione con il Pescara in serie B (per un totale di 4 presenze). Formato nelle giovanili del Cagliari, conta 121 presenze, 24 gol, 22 assist e una Coppa Italia nel 2024/2025 con la Primavera in tutte le competizioni.