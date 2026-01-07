Pescara, Caligara: "La classifica non è brutta. Mancano pochi punti alla salvezza"

Fabrizio Caligara, centrocampista classe 2000 del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di Rete8 in vista della trasferta in casa della Juve Stabia:

“Non penso che la classifica brutta, perché siamo solamente a pochi punti dalla salvezza e se dovessimo vincere due gare di fila addirittura ci ritroveremo a -2 dai playoff. Ci stiamo preparando veramente molto bene, ragioniamo gara dopo gara però siamo consapevoli di poter raggiungere il nostro obiettivo. Chiaramente sappiamo che dobbiamo fare molto di più nel girone di ritorno, ma siamo molto fiduciosi.

Mi dispiace che in alcuni momenti ci è mancato un po’ di fortuna ma anche quell’attenzione necessaria per non prendere determinati gol”.