Serie B, sarà Pescara-Frosinone la gara trasmessa gratuitamente da DAZN

La 16ª giornata di Serie BKT fa tappa allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, dove domenica 14 dicembre andrà in scena il confronto tra Pescara e Frosinone. Il fischio d’inizio è fissato per le 17:15 e la sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile anche gratuitamente e senza bisogno di registrazione.

Il Pescara, reduce dal pareggio contro il Bari, cerca nell'apporto del pubblico di casa la spinta necessaria per risalire la china e allontanarsi dalle zone basse della classifica. Ad attendere i biancazzurri, però, ci sarà la capolista: il Frosinone arriva in Abruzzo per difendere la vetta, attualmente condivisa con il Monza. Galvanizzati dal netto 3-0 inflitto alla Juve Stabia nel turno precedente, i ciociari sono determinati a conquistare il bottino pieno: portarsi a casa i tre punti sarà ancora più importante proprio per provare a staccare i rivali e consolidare il primato.

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.

