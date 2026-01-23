Pescara, Gorgone: "A Monza per fare punti. Bettella e Brugman? Giocatori importanti"

“Andremo a Monza a giocarci la nostra gara consapevoli della forza degli avversari, ma sappiamo bene che a noi servono dei punti”. Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della rifinitura di questo pomeriggio: “Sarà una partita difficile contro una squadra molto forte, ce la giocheremo perché vogliamo riscattare il secondo tempo contro il Modena e provare a portare a casa punti importanti. - spiega l’allenatore come riporta Rete 8 - Dopo il ko di domenica scorsa il morale non era di certo alto ma ci sta. Poi però abbiamo fatto un’ottima settimana di lavoro perché abbiamo subito un’altra possibilità. Noi dobbiamo essere i primi a crederci e siamo ripartiti alla grande dopo quella sconfitta”.

Spazio poi al mercato con i ritorni di Davide Bettella, ufficializzato poco fa, e Gaston Brugman: “Li conoscete, Davide ha fatto un percorso importante, ma poi si è un po' fermato, ma per me è importantissimo. Gaston ha tanta qualità e attendo solo che venga ufficializzato dalla società. Ma ora dobbiamo pensare alla partita contro il Monza che sarà giocata da un gruppo di ragazzi eccezionali e che per noi è importantissima”.

Infine il tecnico parla della formazione: “I dubbi li ho e farò scelte in base alla partita che vorremmo interpretare, poi il campo dirà se sono state giuste. Dagasso è a disposizione, si è allenato bene ed è un ragazzo molto serio”.