Lazio, Lotito: "E' sotto gli occhi di tutti il torto che abbiamo subito sul mercato..."

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Torino.

Un bilancio sulla stagione finora

"E' sotto gli occhi di tutto che abbiamo subito un torto per il mercato visto che la norma era stata abolita. Sapendo che non c'era la norma sono stati scaricati questi costi. Loro hanno ritenuto di bloccare il mercato sulla base di un'indice di liquidità (che io ho chiamato di stupidità). La Lazio è l'unica con un patrimonio ampio pur non avendo lo stadio di proprietà, non c'è nessun rischio di fallimento. Una stagione sportiva può avere due norme diverse tra mercato estivo e invernale? E poi mi risulta che altre squadre abbiano avuto delle esclusioni dalla Uefa...

L'anno prima avevo investito 117 milioni, quest'anno 107. Non è normale che la Lazio paghi puntuale e altre squadre all'estero no. Grazia a Dio la rosa è stata allestita con qualità. Siamo arrivati a otto infortuni, ci manca solo che si infortuni l'allenatore o il presidente come molti vorrebbero. Siamo passati da un modo di giocare a un altro, ma l'allenatore è di qualità e dimostrerà il vero valore dei giocatori. La società è sempre stata sul mercato e qualora ci fossero delle opportunità si faranno".

Si farà il mercato?

"Il mercato si farà se ci sono le volontà di farlo".