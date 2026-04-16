La battuta di Italiano prima dell'Aston Villa: "Cinque minuti in campo li farei volentieri, non di più"

Mister Vincenzo Italiano, intervenuto a Sky Sport prima della sfida europea con l'Aston Villa, ha fatto anche una battuta sul sogno di giocare nuovamente partite del genere. Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista, oggi allenatore del Bologna:

"Beh, cinque minuti li farei volentieri, non di più, perché la condizione ormai non esiste più praticamente. Però ambiente fantastico, stadio caldo, che spinge, squadra forte la loro. Oggi secondo me qui sarà una partita diversa da quella che abbiamo visto giovedì, però ci giocheremo le nostre carte. L'importante sarà avere la loro intensità, cercare di metterli in difficoltà quando abbiamo la palla e vediamo quello che succede".