Sampdoria, Depaoli out: si teme una lussazione della spalla. Presto ulteriori esami

Si ferma nuovamente Fabio Depaoli. Rientrato da poco da un problema alla caviglia, il difensore della Sampdoria si è fermato ieri dopo appena una decina di minuti del match pareggiato al "Druso" contro il Sudtirol. Il vicecapitano blucerchiato, in seguito ad uno scontro di gioco, ha lamentato un problema alla spalla che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca con mister Luca D'Angelo che ha inserito al suo posto Cicconi.

Nelle prossime ore gli esami

Resta da capire l'entità dell'infortunio. Molto probabilmente il numero 23 della Samp dovrà effettuare nelle prossime ore ulteriori accertamenti ma le sensazioni non sono buone. Portato all'ospedale di Bolzano, al giocatore sarebbe stata diagnosticata una lussazione della spalla e potrebbe anche essere necessaria un'operazione con i tempi di recupero che ovviamente andranno a dilatarsi.