Reggiana, Belardinelli: "L'ambiente ha inciso sulla mia scelta. Il prestito non è un limite"

“Appena si è aperto il mercato invernale ho sentito parlare di questa possibilità e parlando con la società e il mister ho percepito subito grande affetto, voglia di lavorare e stima. È stata una cosa naturale e poi anche Ingacchiti mi ha parlato bene della Reggiana, dell’ambiente e dell’allenatore dandomi anche qualche consiglio”. Il neo centrocampista Luca Belardinelli, arrivato in prestito dall’Empoli e già in campo contro il Venezia, ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla piazza emiliana: “L’ambiente e il tifo hanno inciso sulla mia scelta così come le parole di società e mister che mi ha spiegato bene la situazione. Sono qui a piena disposizione, anche se si tratta di un prestito, non è assolutamente un limite per me”.

Spazio poi alle sue caratteristiche: “Mi reputo un giocatore fisico, che si spende per la squadra e ha come piede forte quello destro. Ho tanta voglia di fare e dimostrare. Cercherò di interpretare al meglio ciò che mi chiede il mister, puntando sull’equilibrio. - prosegue Belardinelli come riporta Tuttoreggiana.com - Empoli? Il lavoro non è diverso, quando sei in alto lotti per restarci, quando sei più in basso dai tutto per migliorare. Qui c’è una situazione da affrontare con il massimo impegno ogni giorno”.

Spazio poi al rientro dal lungo infortunio: “Sono stati 15 mesi difficili, prima l’operazione al ginocchio, poi la ricaduta e un nuovo intervento. Ma non ho mai pensato di smettere. Durante lo stop per l'infortunio mi sono laureato in Scienze giuridiche e ora sto affrontando una seconda laurea triennale in Lingue e mercati”.

Infine un pensiero al derby col Cesena nel prossimo turno: “Come tutti i derby ha una storia a sé, sarà sicuramente una partita molto sentita”.