Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta

Risultato finale: Reggiana-Cesena 1-2

REGGIANA

Motta 6,5 - Prestazione solida tra i pali con interventi decisivi su Blesa e Berti che limitano il passivo. Sul rigore di Shpendi viene spiazzato senza colpe, mentre sulla rete del raddoppio la traiettoria angolata dell'albanese non gli concede margini di reazione per una parata che avrebbe mantenuto vive le speranze granata.

Papetti 6 - Anticipo tempestivo su Shpendi con letture difensive attente che dimostrano senso della posizione. La prestazione si caratterizza per posizionamenti corretti e solidità generale, nonostante la pressione offensiva romagnola lo costringa talvolta a ripiegamenti d'emergenza che gestisce comunque con lucidità. Dal 79' Sampirisi s.v.

Rozzio 5 - Gestisce con ordine la fase difensiva fino all'errore fatale che favorisce il gol del vantaggio ospite. Quel passaggio sbagliato in costruzione rappresenta una macchia indelebile su una gara altrimenti ordinata, trasformandosi nel boomerang che consegna la vittoria al Cesena e condanna i granata alla quinta sconfitta consecutiva.

Quaranta 6 - Prestazione ordinata e priva di sbavature nella linea difensiva a tre. Controllo efficace delle incursioni offensive avversarie con concentrazione costante anche nei momenti di maggiore pressione, quando gli ospiti cercano di sfruttare le corsie laterali per creare superiorità numerica e penetrare nella metà campo granata.

Rover 6 - Ampiezza sulla fascia destra con cross insidiosi, come quello profondo che Bozzolan sfiora di un soffio. La conclusione sul secondo palo con il sinistro trova la deviazione ma dimostra coraggio nelle scelte. Spinta offensiva costante e propositiva che mette in difficoltà la retroguardia romagnola lungo tutta la corsia. Dal 79' Bozhanaj 6 - Ci prova nel finale, ma non è fortunato.

Charlys 5 - Filtrante illuminante per il gol di Portanova che sblocca il risultato, ma l'ingenuità decisiva nell'atterrare Berti in area regala il rigore del pareggio. Una prova che alterna lampi di qualità a leggerezze difensive che si rivelano determinanti, costando carissimo alla Reggiana in un match che poteva prendere altra piega. Dal 59' Belardinelli 6 - Entra per dare maggiore copertura al centrocampo e assolve il compito con diligenza, contribuendo a mantenere equilibrio nella fase di non possesso.

Reinhart 6 - Smistamenti precisi a destra per Rover che favoriscono manovre offensive. Conclusione dai trenta metri strozzata che non impensierisce Klinsmann. Regia che alterna accelerazioni verticali a gestioni più conservative del possesso, senza trovare quella continuità nelle giocate di qualità che avrebbe potuto cambiare l'inerzia del match.

Portanova 7 - Destro vincente in area che sblocca il risultato nonostante la deviazione di Ciofi, poi il palo colpito di testa in terzo tempo che avrebbe riaperto la sfida. Mobilità e capacità di attaccare la profondità creano costanti grattacapi alla retroguardia romagnola, confermando doti realizzative e senso del gol che lo rendono elemento imprescindibile.

Bozzolan 6,5 - Spinta continua e qualità nei cross sulla fascia sinistra. Tiro-cross che si stampa sulla traversa e sinistro al volo deviato provvidenzialmente da Zaro dimostrano pericolosità nelle proiezioni offensive. Dinamismo e propensione all'attacco costante che mettono in difficoltà la difesa del Cesena, sfiorando la rete in più circostanze.

Girma 6,5 - Recupero palla su errore di Blesa con veronica elegante prima del servizio per Rover. Ripartenze guidate con qualità tecnica e letture difensive puntuali, come l'anticipo su Ciervo sul passaggio filtrante. Presenza a centrocampo che garantisce equilibrio e geometrie, rappresentando il fulcro del gioco granata con personalità e visione. Dal 73' Lambourde 6 - Dialoghi stretti con Bozhanaj cercando di mantenere il possesso nella fase finale.

Gondo 6 - Lavoro spalle alla porta con efficacia nelle sponde per Girma e Rover. Irruzione in area con conclusione sul primo palo respinta da Klinsmann. Contributo al gioco aereo e alla protezione della sfera prezioso per la manovra offensiva granata, fungendo da punto di riferimento costante per i compagni nelle transizioni. Dal 79' Novakovich s.v.

Davide Dionigi 5 - Quinta sconfitta consecutiva, situazione che diventa seria per la sua panchina. Vantaggio che dura appena tre minuti prima dell'ingenuità di Charlys che regala il rigore del pareggio. Occasioni importanti sprecate con Bozzolan e Portanova evidenziano fragilità nelle situazioni decisive, limiti caratteriali che il tecnico non riesce a correggere in una crisi preoccupante. La zona retrocessione, adesso, si avvicina minacciosamente.

CESENA

Klinsmann 7 - Prestazione di alto livello con interventi determinanti su Portanova, Gondo e Charlys. Uscita alta tempestiva che anticipa Portanova dimostra sicurezza e lettura delle situazioni. Presenza tra i pali che contribuisce a mantenere il Cesena in partita nei momenti di difficoltà, rappresentando l'ultimo baluardo contro l'offensiva granata.

Ciofi 5,5 - Tentativo di deviare in scivolata il tiro di Portanova sul gol dell'1-0 senza successo. Cartellino giallo per intervento falloso che condiziona la prestazione prima della sostituzione. Gara che si chiude anzitempo dopo una prima frazione complicata nella gestione delle situazioni difensive. Dal 57' Francesconi 6 - Subentra offrendo maggiore solidità alla retroguardia e contribuendo a mantenere compattezza nel reparto arretrato.

Zaro 6,5 - Chiusura attenta sul cross di Rover con anticipo perfetto. Deviazione provvidenziale con il piede sul sinistro al volo di Bozzolan che salva il risultato in extremis. Prestazione di sostanza con interventi difensivi tempestivi che risultano decisivi, confermando leadership e senso della posizione nelle chiusure che blindano la vittoria.

Mangraviti 6 - Posizione mantenuta con ordine nella linea difensiva a tre. Concentrazione costante sugli attacchi della Reggiana con copertura efficace sulle palle alte e nelle transizioni difensive che richiedono letture rapide. Prestazione regolare e priva di sbavature evidenti che garantisce solidità al reparto arretrato romagnolo.

Ciervo 5,5 - Passaggio filtrante intercettato da Girma con anticipo. Conclusione di destro parata da Motta senza particolari difficoltà. Tentativi di verticalizzazione che non trovano sempre la precisione necessaria per creare superiorità numerica sulle fasce, con una prestazione che alterna buone intenzioni a imprecisioni tecniche che limitano la pericolosità.

Bisoli 6 - Dinamismo e copertura nella zona nevralgica del campo con contributo alla fase di interdizione. Prestazione che si conclude a gara in corso per scelta tecnica dopo una prima frazione di sostanza nel mantenere l'equilibrio in mediana con recuperi puntuali e chiusure preventive. Dal 57' Guidi 6 - Entra mantenendo l'equilibrio in mediana con inserimenti e recuperi puntuali.

Castagnetti 6,5 - Assist perfetto per il gol vittoria di Shpendi con passaggio in profondità che taglia la difesa granata. Regia lucida e verticale nei momenti chiave con soluzioni offensive di qualità che indirizzano la partita a favore del Cesena, dimostrando visione e capacità di accelerare il gioco quando necessario.

Berti 6 - Conclusione da buona posizione che termina di poco sopra la traversa. Atterrato da Charlys in area procura il rigore dell'1-1. Tentativo di tap-in dopo la respinta di Motta su Blesa trovando la chiusura difensiva. Prestazione dinamica con inserimenti costanti che creano apprensione nella retroguardia avversaria. Dall'80' Bastoni s.v.

Frabotta 5,5 - Sponda senza successo con Rozzio che allontana in rimessa laterale. Prestazione discontinua sulla fascia sinistra con tentativi di costruzione dal basso non sempre efficaci per via della pressione avversaria che limita le possibilità di verticalizzazione e costringe a scelte conservative poco incisive. Dall'80' Magni s.v.

Shpendi 7,5 - Doppietta decisiva con rigore trasformato spiazzando Motta e gol vittoria su assist perfetto di Castagnetti. Anticipo di Papetti su lancio lungo e conclusione murata dopo errore di Rozzio dimostrano che l'attaccante resta sempre pericoloso. Fiuto del gol straordinario che vale tre punti pesantissimi nella corsa playoff. Dall'83' Olivieri s.v.

Blesa 6 - Irruzione a piena velocità anticipata dal difensore granata. Conclusione in porta respinta da Motta dopo aver rotto la linea difensiva. Inserimento sul secondo palo con scelta di rimettere al centro invece di concludere. Errore di passaggio intercettato da Girma che macchia una prestazione comunque generosa e dinamica.

Michele Mignani 7 - Tre punti fondamentali in un derby difficile ribaltando lo svantaggio iniziale. Rigore trasformato da Shpendi riapre la gara, poi il gol vittoria sfruttando l'errore di Rozzio. Cambi effettuati che consolidano il vantaggio permettendo di gestire il finale con lucidità, portando i romagnoli a consolidare la posizione playoff (quinto posto, per il momento, assieme al Palermo) con una vittoria preziosa.