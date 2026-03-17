L'agente di Parisi: "È uno dei più forti in Serie A. Se Fabregas spende belle parole per lui..."

Nel corso del suo intervento a Radio CRC, Mario Giuffredi ha parlato del criterio con cui lui sceglie i calciatori, mostrandosi fiero di quelli che attualmente gestisce: Cerchiamo sempre di non sbagliare gli uomini e questo è l’aspetto del nostro lavoro di cui vado più orgoglioso. Credo che non sia un caso che Di Lorenzo e Politano siano la spina dorsale di questa squadra già da molti anni, dove uno ricopre il ruolo di capitano e l’altro di vice, e che forse lo saranno ancora per un paio di anni".

Giuffredi tiene comunque a precisare che non ha assistiti solo al Napoli: "Non è un caso che Zaccagni sia capitano alla Lazio e che nella Fiorentina, che sta vivendo un’annata difficile, i suoi due migliori giocatori come Parisi e Ranieri siano quelli che non hanno mollato mai anche nelle difficoltà più assolute. Noi cerchiamo sempre di prendere quei giocatori che caratterialmente assomigliano al mio pensiero. I giocatori rispecchiano il procuratore sotto molti punti di vista".

Infine elogia l'ottimo momento che sta vivendo Parisi: "Ora gioca da esterno alto ed è stata una bella intuizione di Vanoli. Lui nasce come terzino, poi è passato al ruolo di esterno destro ed è arrivato persino a giocare come centrocampista. Io credo che Parisi sia uno dei calciatori più forti e in forma della Serie A. Se un allenatore come Fabregas spende belle parole per lui in Como-Fiorentina, vuol dire che è davvero un calciatore di livello".

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