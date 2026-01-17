Reggiana-Cesena, le formazioni ufficiali del derby: le scelte di Dionigi e Mignani
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali di Reggiana-Cesena, gara valida per la 20ª giornata di Serie B:
REGGIANA (3-5-2): Motta; Papetti, Rozzio, Quaranta; Rover, Charlys, Reinhart, Portanova, Bozzolan; Girma, Gondo. A disposizione: Seculin, Sampirisi, Libutti, Tripaldelli, Suarez, Mendicino, Vallarelli, Belardinelli, Bozhanaj, Lambourde, Novakovich, Conté. Allenatore: Davide Dionigi.
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. A disposizione: Siano, Ferretti, Amoran, Guidi, Piacentini, Celia, Magni, Arrigoni, Bastoni, Francesconi, Diao, Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
2 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile