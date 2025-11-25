Ufficiale Città di Fasano, nuovo colpo in difesa: arriva Blondett. Aveva risolto con la Reggina

Dopo pochi mesi, e undici gare giocate, il difensore Blondett lascia la Reggiana risolvendo il proprio contratto - "AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Blondett" - per accasarsi in un altro club di Serie D come il Città di Fasano. Di seguito la nota del club pugliese sul nuovo arrivato:

"Nuovo colpo di mercato per l’US Città di Fasano, che ufficializza il tesseramento dell’esperto difensore centrale classe ‘92 Edoardo Blondett, reduce dalla sua prima esperienza in Serie D con la maglia della Reggina (11 presenza in questo avvio di stagione), dopo una lunga carriera tra i professionisti.

In precedenza infatti, l’atleta ha indossato in Serie C le divise di Cosenza, Sorrento, Valenzana, Cerignola, Fermana, Casertana, Catania, Livorno, Alessandria e Portosummaga, oltre che della stessa compagine granata con cui ha iniziato quest’annata sportiva, collezionando complessivamente 405 presenze tra campionato e coppe in terza serie (vincendo due tornei e realizzando 11 reti), ed 11 gettoni in Coppa Italia.

Blondett, che è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e che vanta anche una presenza con la Nazionale Under 21, sarà a disposizione di mister Agnelli già a partire dalla gara delle ore 15 di domenica, 30 novembre, contro il Barletta".