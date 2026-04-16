Ndoye fa la storia con il Nottingham Forest: prima semifinale europea dopo 42 anni

Sembrava che il tempo si fosse fermato, quasi un'eternità. I tifosi del Nottingham Forest sono rimasti con il fiato sospeso fino alla fine dei minuti di recupero concessi dall'arbitro Makkelie, finché il City Ground è scoppiato in festa: con il risultato di 1-0 nel match di ritorno dei quarti di Europa League i tricky trees di Vitor Pereira si sono qualificati di diritto in semifinale. Eliminato il Porto di Francesco Farioli, che mastica amaro tra un'andata influenzata dall'autorete di Martim Fernandes e il secondo round lontano da casa con espulsione di Bednarek all'8'.

Sogni infranti da un lato e festa incontenibile dall'altra: il Nottingham Forest infatti ha raggiunto la sua prima semifinale europea dopo 42 anni. Un'attesa che è valsa la pena di vivere. l gol deviato di Gibbs-White nel primo tempo ha regalato agli inglesi il pass e interrotto un tabù: adesso l'ex Bologna Ndoye e i suoi compagni si giocheranno il turno successivo in un "derby" inglese contro l'Aston Villa.

Ecco il quadro completo delle semifinali:

Andata

Friburgo-Braga (giovedì 30 aprile, ore 21)

Aston Villa-Nottingham Forest (giovedì 30 aprile, ore 21)

Ritorno

Braga-Friburgo (martedì 7 maggio, ore 21)

Nottingham Forest-Aston Villa (martedì 7 maggio, ore 21)

E in caso di finale? L'appuntamento più atteso, l'ultimo atto di Europa League, è già fissato sul calendario: mercoledì 20 maggio alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas. Un'arena da 42mila posti e già sede di finali europee, come la Supercoppa UEFA 2019 tra Liverpool e Chelsea.