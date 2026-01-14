TMW
Reggiana, parte la caccia al dopo Magnani: nel mirino Vicari del Bari e Riccio della Samp
Contestualmente all'operazione che riporterà Giangiacomo Magnani al Palermo (manca ancora la richiesta ufficiale dei rosanero ma arriverà), la Reggiana in queste ore si è attivata per trovare un profilo che possa sostituire l'ex Hellas Verona nella rosa a disposizione di Davide Dionigi.
A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com i profili messi sotto esame sono essenzialmente due: quello di Francesco Vicari del Bari (dieci presenze fra campionato e Coppa Italia nella prima parte di stagione) e di Alessandro Pio Riccio della Sampdoria (14 presenze finora in blucerchiato)
