Ufficiale Reggiana, risolto anticipatamente il prestito di Magnani. Il difensore torna al Palermo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Reggiana "comunica la risoluzione anticipata del prestito di Giangiacomo Magnani dal Palermo. La società ringrazia sentitamente il calciatore per l’impegno profuso in questi mesi indossando la maglia granata e augura le migliori fortune, umane e professionali, per il futuro.

Queste, ai canali ufficiali del club, le parole del difensore: "Mesi fa mi avete accolto in silenzio, senza chiedere spiegazioni. Mi avete stretto nel vostro abbraccio ancor prima di vedermi scendere in campo, lasciandomi senza parole e con addosso un grande senso del dovere. Ho provato con tutto me stesso a onorarvi e spero di aver saldato almeno una minima parte di questo debito d’amore, con Reggio Emilia e la Reggiana. Un ringraziamento ai tifosi, alla società, dal patron Amadei al presidente Salerno e ai vicepresidenti Fico e Cattani, ai direttori Fracchiolla e Scognamiglio, al mister Dionigi, insieme a tutto il suo staff, al capitano e a tutti i ragazzi della squadra, oltre che a tutta l’organizzazione granata. Grazie per l’umanità e la sensibilità con cui mi avete accompagnato. Grazie infinite a ognuno di voi, a ogni Reggiano. Grazie infinite per quello che mi avete dato, e soprattutto per come lo avete fatto".

Segue la nota del Palermo: "Il Palermo FC comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Giangiacomo Magnani dall’AC Reggiana.

A Giangiacomo il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".