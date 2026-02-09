Padova-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Illanes dopo la squalifica
Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per la gara in programma domani contro il Padova e valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B.
Portieri: Bleve, Fiorilli, Garofani.
Difensori: Calabrese, Guercio, Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri.
Centrocampisti: Belloni, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Rouhi, Troise, Schiavi, Zanon, Zuelli,
Attaccanti: Abiuso, Accornero, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa.
