Risultati Serie B: il Venezia vince ancora, si salva il Monza. Colpi salvezza per Mantova, Bari e Pescara
Sono terminate le gare di Serie B iniziate alle 15.00 e valide per la 33ª giornata. Il Venezia vince ancora e consolida il primato, 3-1 con la Juve Stabia. Il Monza si salva con il Catanzaro grazie al rigore di Pessina in pieno recupero e con i brianzoli in 9 uomini, 1-1 il punteggio finale. In zona salvezza successo importante del Mantova, che batte 1-0 la Virtus Entella, mentre il Pescara trascinato da Insigne batte la Reggiana 3-1. Vince anche il Bari, 3-1 in casa con il Modena.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
Cesena-SudTirol 1-1
3' Tait (S), 17' aut. F. Davì
Bari-Modena 3-1
21' Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)
Catanzaro-Monza 1-1
6' Pittarello (C), 90+4' Pessina
Mantova-Virtus Entella 1-0
84' Marras
Reggiana-Pescara 1-3
21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)
Venezia-Juve Stabia 3-1
39' aut. Giorgini, 45' Carissoni (J), 45+3' e 75' Adorante (V)
Lunedì 6 aprile
Ore 17:15 - Sampdoria-Empoli
Ore 19:30 - Carrarese-Spezia
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