Venezia lanciato verso la A, lo Spezia trema: si è chiusa la 33ª giornata di Serie B

Si è chiusa la 33ª giornata di Serie B e le sorprese non sono mancate. In vetta continua la fuga del Venezia, che ha battuto 3-1 la Juve Stabia. Alle spalle dei lagunari il Frosinone, che ha vinto con il Padova mentre il Monza si è salvato nel recupero contro il Catanzaro. Accorcia le distanze il Palermo, che ha battuto 2-0 l'Avellino. In chiave salvezza vittorie importanti di Mantova, Bari e Pescara, mentre lo Spezia è caduto in casa della Carrarese.

SERIE B - 33ª GIORNATA

Frosinone-Padova 2-0

25’ Raimondo, 29’ Gelli

Palermo-Avellino 2-0

12’ Palumbo, 82’ Ranocchia

Cesena-SudTirol 1-1

3' Tait (S), 17' aut. F. Davì

Bari-Modena 3-1

21' Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)

Catanzaro-Monza 1-1

6' Pittarello (C), 90+4' Pessina

Mantova-Virtus Entella 1-0

84' Marras

Reggiana-Pescara 1-3

21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)

Venezia-Juve Stabia 3-1

39' aut. Giorgini, 45' Carissoni (J), 45+3' e 75' Adorante (V)

Sampdoria-Empoli 1-0

58' Pierini

Carrarese-Spezia 3-1

17' Calabrese (C), 23' Finotti (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 71

Frosinone 68

Monza 66

Palermo 64

Catanzaro 53

Modena 50

Juve Stabia 45

Cesena 44

Carrarese 42

Sudtirol 39

Avellino 39

Mantova 37

Sampdoria 37

Empoli 36

Padova 34

Entella 34

Bari 34

Pescara 32

Spezia 30

Reggiana 30