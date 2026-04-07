Venezia lanciato verso la A, lo Spezia trema: si è chiusa la 33ª giornata di Serie B
Si è chiusa la 33ª giornata di Serie B e le sorprese non sono mancate. In vetta continua la fuga del Venezia, che ha battuto 3-1 la Juve Stabia. Alle spalle dei lagunari il Frosinone, che ha vinto con il Padova mentre il Monza si è salvato nel recupero contro il Catanzaro. Accorcia le distanze il Palermo, che ha battuto 2-0 l'Avellino. In chiave salvezza vittorie importanti di Mantova, Bari e Pescara, mentre lo Spezia è caduto in casa della Carrarese.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
Cesena-SudTirol 1-1
3' Tait (S), 17' aut. F. Davì
Bari-Modena 3-1
21' Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)
Catanzaro-Monza 1-1
6' Pittarello (C), 90+4' Pessina
Mantova-Virtus Entella 1-0
84' Marras
Reggiana-Pescara 1-3
21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)
Venezia-Juve Stabia 3-1
39' aut. Giorgini, 45' Carissoni (J), 45+3' e 75' Adorante (V)
Sampdoria-Empoli 1-0
58' Pierini
Carrarese-Spezia 3-1
17' Calabrese (C), 23' Finotti (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 71
Frosinone 68
Monza 66
Palermo 64
Catanzaro 53
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 44
Carrarese 42
Sudtirol 39
Avellino 39
Mantova 37
Sampdoria 37
Empoli 36
Padova 34
Entella 34
Bari 34
Pescara 32
Spezia 30
Reggiana 30
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