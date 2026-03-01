Serie B, Mantova-Carrarese: Modesto per la continuità, Calabro per invertire la rotta

Con la gara delle 17:15 si chiude il programma della 27^ giornata di Serie B: il Mantova ospita al Martelli la Carrarese, in un confronto che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in rimonta sulla Sampdoria, che li ha rilanciati dopo il doppio k.o con Reggiana e Cantanzaro. La squadra di mister Francesco Modesto è però ancora invischiata in zona play-out, e cercherà di sfruttare il fattore campo per riguadagnare terreno nei confronti delle avversarie. Al contrario, la Carrarese arriva da tre sconfitte consecutive: gli uomini di Antonio Calabro sono chiamati a reagire e, soprattutto, a interrompere un digiuno di gol che dura da ben quattro turni.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Dopo la vittoria sulla Samp, interamente costruita nel secondo tempo, i biancorossi possono approcciarsi alla seconda casalinga consecutiva con più fiducia. Sotto i riflettori il match winner di sabato scorso, Davide Bragantini, che grazie alla sua doppietta da subentrato si candida per un posto da titolare contro i toscani. Accanto a lui, sulla trequarti, dovrebbe toccare a Buso, con Mancuso al vertice dell'attacco. A centrocampo Modesto (che non siederà in panchina per squalifica) potrebbe operare un mini turnover in considerazione degli impegni ravvicinati: possibile quindi l'avvicendamento tra Kouda e Paoletti al fianco di Trimboli. In difesa torna disponibile Cella, che dovrebbe completare il terzetto con Castellini e Meroni, a protezione della porta difesa da Bardi.

COME ARRIVA LA CARRARESE - Nonostante il momento di crisi di risultati, il tecnico Calabro ha predicato calma nella conferenza pre partita, riponendo fiducia nella capacità della squadra di affrontare le difficoltà con il giusto spirito. Improbabile, quindi, che la formazione riservi grosse sorprese rispetto alla gara contro il Monza. Il 3-5-2 ripartirà da Bleve in porta, e dal terzetto difensivo composto da Calabrese, Oliana e Illanes, mentre in mediana potrebbe esserci qualche variazione, con il ritorno di Schiavi al centro, e di Belloni sulla corsia esterna. In attacco si va verso la conferma di Finotto come partner di Abiuso, con Torregrossa e Sekulov come possibili alternative.