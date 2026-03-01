Mantova-Carrarese, le formazioni ufficiali: Modesto sceglie Mancuso. Calabro con Rouhi e Rubino
La 27^ giornata di Serie B si chiude al Danilo Martelli dove i padroni di casa del Mantova accolgono la Carrarese. Queste le formazioni ufficiali:
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Radaelli, Castellini; Dembelé, Trimboli, Kouda, Tiago Goncalves; Bragantini, Buso, Mancuso.
Allenatore: Francesco Modesto
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Imperiale, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Rubino; Rouhi, Abiuso.
Allenatore: Antonio Calabro.
