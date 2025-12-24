TMW
Brunori-Sampdoria, avanti tutta: via libera dal Palermo
Matteo Brunori e la Sampdoria, avanti a piccoli passi. Se qualche settimana fa l’ipotesi blucerchiata non scaldava l’attaccante del Palermo, oggi è la pista più accreditata. La trattativa prosegue e sembra esserci anche una sorta di beneplacito da parte dei rosanero. Via libera dunque al prestito con diritto di riscatto. Brunori e la Samp sono più vicini…
Altre notizie Serie B
