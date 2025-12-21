Solo un 1-1 all'Euganeo, l'apertura de Il Secolo XIX: "La Samp regala il pari al Padova"
La prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicata alla Serie B. La Sampdoria si butta via sul più bello venendo raggiunta sull'1-1 dal Padova e gettando alle ortiche un'occasione d'oro per mettere la testa fuori dall'acqua delle zone basse della classifica. Questo il titolo del quotidiano ligure: "La Samp regala il pari al Padova".
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
