TMW Allerta meteo arancione in Sardegna: ma Cagliari-Verona di questa sera non è a rischio

Situazione meteo difficile a Cagliari e in Sardegna. La giornata di oggi sarà caratterizzata da forti precipitazioni che hanno portato la Protezione Civile a diramare per il sud della Regione, e quindi anche la zona del capoluogo, un'allerta arancione per la giornata di oggi. Da decifrare quindi la situazione che riguarda il match in programma questa sera alle ore 20.45 fra i rossoblù di Fabio Pisacane e il Verona di Paolo Zanetti.

Per il momento la situazione è sotto controllo e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la partita in programma alla Unipol Domus si disputerà regolarmente.