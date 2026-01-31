Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Marco Tardelli. Riflettori puntati sulla 23ª giornata di campionato. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche un’intervista esclusiva ad Antonio Cabrini. Non sarà l’unica visto che ci sarà modo di ascoltare anche le parole di Alberto Malesani.

Spazio anche ad un allenatore che sta facendo bene in Spagna come Alessio Lisci, tecnico dell’Osasuna al momento nona in classifica nella Liga. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati le ultime mosse della Juventus nel rush finale. Oltre a questo riflettori puntati anche sui movimenti di Napoli, Inter e Milan.