Arrivano i derby: Sampdoria e Entella come all'andata, doppia sfida ligure per lo Spezia

Sampdoria ed Entella. Come è capitato nel girone di andata, anche in questo ritorno il calendario propone i due derby liguri ravvicinati per lo Spezia di Roberto Donadoni. Due partite che sono molto attese nel Golfo dei Poeti, la prima contro i blucerchiati e la seconda contro i Diavoli Neri. Due sfide che rappresentano molto anche per quanto riguarda la zona bassa della classifica con i bianchi che per il momento sono appaiati ai chiavaresi a quota 20 punti (insieme al Bari) mentre la formazione di Gregucci e Foti ha una lunghezza di svantaggio.

Doppia vittoria all'andata

Esattamente due mesi fa gli Aquilotti superarono al "Picco" la Samp per 1-0 portando a casa tre punti importantissimi per la zona salvezza. Una settimana più tardi ecco il bis con il successo, con il medesimo risultato, a Chiavari contro i biancocelesti di Chiappella risultando l'unica compagine per il momento ad aver violato il "Sannazzarri" nel corso di questa stagione.

Artistico l'uomo dei derby

Protagonista di questa doppia sfida Gabriele Artistico che prima ha piegato la Sampdoria con un'incornata di testa facendo esplodere il "Picco" e poi ha deciso la gara contro l'Entella contribuendo a portare a casa sei punti contro due dirette concorrenti. Risultando di fatto l'uomo dei derby.