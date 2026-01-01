TMW
Lazio, terminate le visite mediche di Przyborek. Ora l'idoneità sportiva e la firma sul contratto
TUTTO mercato WEB
In casa Lazio sono terminate le visite mediche di Adrian Przyborek che il giocatore ha svolto questa mattina a Villa Mafalda. Adesso il giocatore si recherà all’Isokinetic per ricevere l’idoneità sportiva e a quel punto potrà firmare il contratto che lo legherà alla società biancoceleste.
La Lazio ha acquistato Przyborek, classe 2007, dal Pogon Szczescin, mettendo sul piatto 4.5 milioni di euro, 2.5 milioni di bonus, oltre al 20% su una possibile futura rivendita.
Di seguito le immagini e il video di Adrian Przyborek alle visite mediche raccolte dalla redazione di TMW.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
4 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile